Con il petrolio oltre i 100 dollari, la benzina sulla rete autostradale supera già i 2 euro al litro, mentre in media nazionale si mantiene sotto questa soglia. Il decreto ponte e le accise mobili sono in discussione per contenere i prezzi, ma al momento non ci sono interventi immediati. Numerosi distributori in autostrada hanno già raggiunto o superato la soglia di 2 euro, causando aumenti rispetto ai prezzi delle scorse settimane.

Il ritorno del petrolio sopra quota 100 dollari riaccende l’allarme sui carburanti proprio durante le partenze estive. In Italia la benzina self non ha ancora superato i 2 euro nella media dell’intera rete stradale, ma la soglia è stata già oltrepassata in autostrada e in numerosi singoli impianti. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self costa mediamente 1,981 euro al litro sulla rete ordinaria e 2,071 euro in autostrada. La situazione è ancora più pesante per il gasolio, arrivato rispettivamente a 2,184 e 2,255 euro al litro. Il Governo sta, quindi, valutando un nuovo intervento per frenare i rincari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Segui gli aggiornamenti su Benzina.

© Quifinanza.it - Benzina sopra 2 euro con il petrolio oltre 100 dollari: cosa prevedono decreto ponte e accise mobili

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Petrolio oltre 84 dollari, la guerra presenta il conto

Notizie e thread social correlati

Effetto Hormuz sui prezzi: petrolio oltre i 100 dollari, la benzina vola a due euroIl prezzo del petrolio supera i 100 dollari al barile, facendo salire la benzina a due euro al litro.

Benzina, il governo pronto a nuove misure sulle accise: ?decreto ad agosto, ipotesi accise mobiliIl governo prepara un decreto per abbassare i prezzi della benzina e del diesel, con un intervento previsto entro agosto.

Temi più discussi: Benzina a 2 euro, petrolio oltre i 100 dollari e accise mobili: cosa succede ai prezzi dei carburanti | Quattroruote.it; Benzina, i prezzi sfiorano i 2 euro al litro: in arrivo l’app per trovare le stazioni meno care; Benzina sopra i 2 euro, avviso di Bankitalia: I consumi frenano; Benzina oltre i 2 euro: il pieno salato per le vacanze estive.

Benzina sopra i 2 euro in autostrada, diesel ai massimi prima della mazzata di agosto. La corsa impazzita e perché le accise mobili non bastano. x.com

Stangata senza precedenti sul pieno. Gasolio sopra i 2 euro e vicino a 2,5. Anche la verde oltre la soglia fatidicaLa benzina ormai dappertutto supera quota 1,9 ma con tanti distributori già sulla doppia moneta. La mappa delle stazioni ’convenienti’. Tariffe più alte che a marzo. Diesel: +27 centesimi in un mese. msn.com

Benzina, i prezzi sfiorano i 2 euro al litro: in arrivo l’app per trovare le stazioni meno careI prezzi dei carburanti alle stazioni di servizio tornano a correre, andando non troppo lontano dai massimi registrati negli scorsi mesi. Il motivo ovviamente è legato al traffico di ... msn.com