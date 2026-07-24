Effetto Hormuz sui prezzi | petrolio oltre i 100 dollari la benzina vola a due euro

Da repubblica.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo del petrolio supera i 100 dollari al barile, facendo salire la benzina a due euro al litro. Nel frattempo, le famiglie devono affrontare un aumento di circa 700 milioni di euro nei costi legati ai rincari estivi. I consumatori hanno richiesto la sospensione delle accise fino a fine agosto per ridurre l’impatto sui prezzi.

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