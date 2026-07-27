Benevento campagna abbonamenti | il dato definitivo della prelazione

Alle 23:59 di ieri si è conclusa la fase di prelazione per gli abbonati dello scorso torneo. Su 5.234 aventi diritto, solo 2.000 hanno riconfermato il proprio abbonamento. La maggior parte degli abbonati non ha rinnovato durante questa fase. I dati definitivi saranno comunicati nelle prossime ore. La vendita dei nuovi abbonamenti continua secondo le modalità stabilite dall’organizzazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Alle 23:59 di ieri si è chiusa la fase di prelazione per gli abbonati dello scorso torneo. Rispetto ai 5.234 aventi diritti, sono stati 2.722 i tifosi del Benevento a riconfermare subito il loro posto al Ciro Vigorito. Un dato senza dubbio importante e che è risulta un’ottima base di partenza per la vendita libera che prenderà il via da oggi. Così come accade sempre, molto abbonati hanno preferito non confermare la loro tessera stagionale nella prima fase per avere l’opportunità di cambiare settore o posto, cosa consentita solo durante la vendita libera. La società, anche alla luce dei prezzi estremamente convenienti, punta a migliorare il dato del 2025-26 e sembrano esserci tutte le condizioni per farlo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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