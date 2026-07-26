Nell’ultimo giorno di prelazione della campagna abbonamenti 2026-27, sono state sottoscritte 83 tessere dai supporter giallorossi. Il dato si riferisce esclusivamente alle vendite effettuate oggi, giorno conclusivo della fase di prelazione. La campagna resta aperta per i nuovi abbonati, ma non si conoscono ancora i numeri totali complessivi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 83 fino ad ora le tessere sottoscritte dai supporter giallorossi nell’ultimo giorno di prelazione della campagna abbonamenti. Questa la nota della società di via Santa Colomba: “ Il Benevento Calcio comunica il dato aggiornato relativo alle sottoscrizioni della Campagna Abbonamenti “TU” per la stagione sportiva 2026-2027. Alle ore 18:05 di oggi, 26 luglio 2026, gli abbonamenti sottoscritti in prelazione sono 2706?. Si ricorda che la fase di prelazione resterà attiva fino alle ore 23:59 di oggi, 26 luglio. A partire dalle ore 9.00 di domani, 27 luglio, prenderà il via la vendita libera degli abbonamenti. I botteghini dello stadio “Ciro Vigorito”, saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 9. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Benevento, campagna abbonamenti 2026-27: ultimo giorno di prelazione, il dato aggiornato

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