Benevento campagna abbonamenti 2026-27 | day 4 il dato aggiornato

Da anteprima24.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel quarto giorno dalla riapertura, sono state 137 le tessere sottoscritte dai supporter giallorossi. La società ha comunicato i dati aggiornati sulla campagna abbonamenti “TU” per la stagione 2026-2027.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 137  le tessere sottoscritte dai  supporter   giallorossi nel quarto giorno dall’avvio della campagna abbonamenti. Questa la nota della società di via Santa Colomba: “Il Benevento Calcio comunica il dato aggiornato relativo alle sottoscrizioni della Campagna Abbonamenti “TU” per la stagione sportiva 2026-2027. Alle 18:43 di oggi, 9 luglio 2026, gli abbonamenti sottoscritti in prelazione sono  651?.  Per conoscere tutti i dettagli della  campagna abbonamenti 202627. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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