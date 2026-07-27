Benevento campagna abbonamenti | boom di tessere nel primo giorno di vendita libera

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel primo giorno di vendita libera, boom di tessere vendute con il totale che ora è di 3165. Oggi sono stati 443 i tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento, il dato più alto dall’inizio della campagna abbonamenti. “Il Benevento Calcio – si legge – comunica il dato aggiornato relativo alle sottoscrizioni della Campagna Abbonamenti “TU” per la stagione sportiva 2026-2027. Alle 19:18 di oggi, 27 luglio 2026, gli abbonamenti sottoscritti in vendita libera sono 3165?. La vendita delle tessere proseguirà fino alla 23:59 del giorno antecedente la prima gara casalinga. La Lega di B ad oggi non ha ancora definito anticipi e posticipi con il torneo che prenderà il via il 22 agosto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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