Abbonamenti Atalanta 13.872 tessere confermate in prelazione Da sabato la vendita libera

Giovedì 16 luglio alle 19 si è conclusa la seconda fase della campagna abbonamenti 202627 dell’Atalanta, con 13.872 tessere confermate in prelazione. Dopo questa fase, da sabato 22 luglio è iniziata la vendita libera. Durante la prelazione, gli abbonati dello scorso anno hanno potuto confermare o modificare il proprio posto all’interno della New Balance Arena. La vendita libera è aperta a partire dal fine settimana, senza priorità di scelta.

Si è chiusa giovedì 16 luglio alle 19 la seconda fase della campagna abbonamenti 202627 dell’Atalanta: dopo le prelazioni con conferma del posto, è stato il momento di chi ha avuto priorità in quanto abbonato lo scorso anno e ha deciso di cambiare posizione o settore all’interno della New Balance Arena. In totale, rispetto alle 15.200 tessere sottoscritte nella stagione 202526, le conferme sono state 13.872. Significa che il 91,26% degli abbonati ha scelto la continuità anche per la nuova stagione, mentre 1.328 hanno scelto – o non hanno potuto, viste le regole sulla vendita delle singole partite – di non esercitare il diritto di prelazione. Per quei pochi posti rimasti, nella mattinata di sabato 18 luglio alle ore 10 partirà ufficialmente la fase della vendita libera aperta a tutti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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