Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 222 le tessere sottoscritte dai supporter giallorossi nel secondo giorno dall’avvio della campagna abbonamenti. Questa la nota della società giallorossa: “ Il Benevento Calcio – si legge nella nota – comunica il dato aggiornato relativo alle sottoscrizioni della Campagna Abbonamenti “TU” per la stagione sportiva 2026-2027. Alle 18:50 di oggi, 7 luglio 2026, gli abbonamenti sottoscritti in prelazione sono 392?. Così come era già successo ieri quando erano state sottoscritte 170 tessere, sono proseguiti i problemi relativi al mancato riconoscimento della piattaforma Etes del diritto di prelazione e delle riduzioni previste per chi risiede in provincia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Benevento, campagna abbonamenti 2026-27: day 2, più tessere rispetto al primo giorno

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