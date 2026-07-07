Benevento campagna abbonamenti 2026-27 | day 2 più tessere rispetto al primo giorno

Da anteprima24.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel secondo giorno della campagna abbonamenti per la stagione 2026-27, sono state sottoscritte 222 tessere dai supporter della squadra giallorossa, segnando un aumento rispetto al primo giorno.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Sono  222 le tessere sottoscritte dai  supporter   giallorossi nel secondo giorno dall’avvio della campagna abbonamenti. Questa la nota della  società giallorossa: “ Il Benevento Calcio – si legge nella nota – comunica il dato aggiornato relativo alle sottoscrizioni della Campagna Abbonamenti “TU” per la stagione sportiva 2026-2027. Alle 18:50 di oggi, 7 luglio 2026, gli abbonamenti sottoscritti in prelazione sono 392?.  Così come era già successo ieri quando erano state sottoscritte 170 tessere, sono proseguiti i problemi relativi al mancato riconoscimento della piattaforma Etes del diritto di prelazione e delle riduzioni previste per chi risiede in provincia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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