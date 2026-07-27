Durante una vacanza a Albarella, una showgirl è stata vista a cavallo con il suo fidanzato, mentre la figlia è presente in alcune foto condivise sui social. La famiglia si trova sull’isola dopo un soggiorno precedente a Corfù. I momenti di relax e di complicità sono stati documentati sui social media, con immagini che mostrano l’intimità della vacanza. La coppia e la figlia sono in vacanza insieme, senza ulteriori dettagli sulla durata o altre attività svolte.

Dopo il soggiorno a Corfù, la showgirl prosegue l’estate all’Isola di Albarella insieme al nuovo compagno Gaetano Fidanzati e alla figlia Luna Marì, condividendo sui social momenti di relax e complicità. Un’alba a cavallo, il silenzio della natura e una relazione ormai vissuta senza più riser. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Belen Rodriguez a cavallo con il fidanzato Gaetano ad Albarella, nella vacanza romantica c'è anche la figlia Luna Marì

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BELÉN RODRIGUEZ col fidanzato GAETANO: giornata a cavallo

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