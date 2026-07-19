La famiglia si riunisce ad Albarella per una vacanza. Sono stati visti mentre giocano in acqua, fanno cene all'aperto e indossano bikini. La showgirl argentina si mostra sorridente e rilassata, mentre trascorre il tempo con i propri cari. La vacanza dura diversi giorni e si svolge senza incidenti. Non sono stati segnalati problemi di alcun tipo durante il soggiorno. La presenza di tutta la famiglia è stata confermata da testimoni e scatti fotografici.

Belen Rodriguez si gode le vacanze ad Albarella insieme a tutta la famiglia, fra bikini, giochi d’acqua e tanta felicità. La showgirl argentina sembra aver ritrovato la serenità dopo un periodo complicato. Un risultato raggiunto anche grazie alla vicinanza dei suoi cari. Belen Rodriguez, vacane ad Albarella con tutta la famiglia. Se lo scorso anno Belen Rodriguez aveva scelto di trascorrere le vacanze in Sardegna, solamente con i figli e con alcune amiche, per l’estate 2026 la showgirl argentina ha deciso di rispolverare una tradizione di famiglia, portando in vacanza tutti i suoi cari. Come accadeva anni fa a Ibiza, quando Belen era ancora sposata con Stefano De Martino, la conduttrice ha deciso di trascorrere qualche settimana di relax con la famiglia. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Belen Rodriguez riunisce la famiglia in vacanza ad Albarella: i giochi in acqua, le cene e i bikini

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