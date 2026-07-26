Durante una vacanza ad Albarella, nota per essere una meta preferita, una figura pubblica è apparsa a cavallo all’alba, mostrando un volto sereno e felice dopo anni difficili. Le foto pubblicate la ritraggono immersa nella natura, senza filtri, in un momento di relax. La località rappresenta un luogo speciale per questa persona, che ha scelto di condividere alcuni momenti di tranquillità con i propri follower.

Finalmente “libera e felice”. Gli ultimi anni non sono stati certo facili per Belen Rodriguez, ma qualcosa è cambiato; nelle foto in vacanza ad Albarella, il suo luogo del cuore dell’estate, un rifugio a lei tanto caro, si è mostrata a cavallo, immersa nella pace delle prime luci dell’alba, quando tutto è senza filtri. Dopo anni turbolenti e di amori finiti sotto i riflettori, la conduttrice sembra aver finalmente ritrovato il suo equilibrio. Belen Rodriguez, le foto a cavallo all’alba. Nelle foto, condivise da Belen Rodriguez stessa su Instagram, la ritroviamo in sella, con un’espressione rilassata, libera di non dover fingere. “Fall in love”, ha scritto a corredo: erano le cinque del mattino, un momento magico vissuto al fianco delle persone che ama, a contatto con la natura. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belen finalmente “libera e felice”, le foto a cavallo in vacanza ad Albarella

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