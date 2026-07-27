BeGreat ha presentato al Giffoni Film Festival il roadshow “Growing Our Sports Talents – Every Champion Starts with a Dream”, dedicato ai giovani atleti. L’evento si è focalizzato sul supporto alla dual career, cioè sulla possibilità di conciliare sport e studio. Durante la tappa sono stati coinvolti giovani talenti e atleti in formazione, con attività e interventi mirati a promuovere l’equilibrio tra carriera sportiva e percorso accademico.

BeGreat ha fatto tappa al Giffoni Film Festival con il roadshow “Growing Our Sports Talents – Every Champion Starts with a Dream”, un appuntamento dedicato ai giovani atleti e al valore della dual career, il percorso che consente di conciliare l’attività sportiva con la formazione accademica. Attraverso il confronto con campioni, istituzioni e rappresentanti del mondo universitario, l’iniziativa ha promosso un modello di crescita che mette al centro talento, istruzione e opportunità per costruire il futuro delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - BeGreat porta a Giffoni il roadshow dedicato ai giovani talenti tra sport, studio e futuro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BeGreat porta a Giffoni il roadshow dedicato ai giovani talenti tra sport, studio e futuro

Notizie e thread social correlati

BeGreat porta a Giffoni il suo roadshow 'Growing Our Sports Talents'Al Giffoni Film Festival si svolge il roadshow 'Growing Our Sports Talents' di BeGreat.

BeGreat porta al Giffoni Film Festival il roadshow “Growing Our Sports Talents”Al Giffoni Film Festival si svolge il roadshow “Growing Our Sports Talents”, promosso da BeGreat in collaborazione con Giffoni Sport.

Temi più discussi: BeGreat porta a Giffoni il suo roadshow 'Growing Our Sports Talents'; BeGreat porta al Giffoni Film Festival il roadshow sui giovani talenti, De Salvia: Crediamo nel loro futuro; BeGreat porta al Giffoni Film Festival il roadshow sui giovani talenti, De Salvia: Crediamo nel loro futuro; 'Growing Our Sports Talents', BeGreat porta a Giffoni il suo roadshow.

BeGreat a Giffoni: trasformare i sogni degli atleti in opportunità concreteBeGreat è una realtà che promuove i giovani talenti e si impegna a fornire loro gli strumenti necessari per permettere di proseguire i propri sogni e raggiungerli, affiancando a una carriera ... it.blastingnews.com

BeGreat porta al Giffoni Film Festival il roadshow sui giovani talenti, De Salvia: Crediamo nel loro futuro'BeGreat è una realtà che promuove i giovani talenti e si impegna a fornire loro gli strumenti necessari per permettere di proseguire i propri sogni e raggiungerli, affiancando a una carriera sportiva ... adnkronos.com