BeGreat porta al Giffoni Film Festival il roadshow Growing Our Sports Talents
Al Giffoni Film Festival si svolge il roadshow “Growing Our Sports Talents”, promosso da BeGreat in collaborazione con Giffoni Sport. L'evento si concentra sul futuro del talento sportivo, affrontando temi come sport, educazione, innovazione, media e imprese. La manifestazione mira a discutere il ruolo di questi settori nella crescita delle nuove generazioni di atleti.
Al Giffoni Film Festival si accendono i riflettori sul futuro del talento sportivo con “Growing Our Sports Talents – Every Champion Starts with a Dream”, l'evento promosso da BeGreat in collaborazione con Giffoni Sport per riflettere sul ruolo di sport, educazione, innovazione, media e imprese nella crescita delle nuove generazioni. L'iniziativa nasce dalla convinzione che dietro ogni successo sportivo esista un ecosistema fatto di opportunità, formazione, relazioni e supporto, capace di trasformare un sogno in una storia di eccellenza. «Ogni atleta ha bisogno di qualcuno che creda nel suo percorso prima ancora che arrivino i risultati. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it
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