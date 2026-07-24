begreat porta al giffoni film festival il roadshow growing our sports talents

Al Giffoni Film Festival si accendono i riflettori sul futuro del talento sportivo con “Growing Our Sports Talents – Every Champion Starts with a Dream”, l'evento promosso da BeGreat in collaborazione con Giffoni Sport per riflettere sul ruolo di sport, educazione, innovazione, media e imprese nella crescita delle nuove generazioni. L'iniziativa nasce dalla convinzione che dietro ogni successo sportivo esista un ecosistema fatto di opportunità, formazione, relazioni e supporto, capace di trasformare un sogno in una storia di eccellenza. «Ogni atleta ha bisogno di qualcuno che creda nel suo percorso prima ancora che arrivino i risultati. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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