Al Giffoni Film Festival si svolge il roadshow 'Growing Our Sports Talents' di BeGreat. L'evento mira a promuovere il talento sportivo tra i giovani partecipanti. La manifestazione si svolge con attività e incontri dedicati allo sviluppo delle capacità sportive. La presenza di BeGreat al festival si inserisce in un programma volto a sensibilizzare sulle opportunità e le sfide legate alla crescita nel settore sportivo.

Roma, 23 lug. - (Adnkronos) - Al Giffoni Film Festival si accendono i riflettori sul futuro del talento sportivo con “GrowingOur Sports Talents – Every Champion Starts with a Dream”, l'evento promosso da BeGreat in collaborazione con Giffoni Sport per riflettere sul ruolo di sport, educazione, innovazione, media e imprese nella crescita delle nuove generazioni. L'iniziativa nasce dalla convinzione che dietro ogni successo sportivo esista un ecosistema fatto di opportunità, formazione, relazioni e supporto, capace di trasformare un sogno in una storia di eccellenza. "Ogni atleta ha bisogno di qualcuno che creda nel suo percorso prima ancora che arrivino i risultati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - BeGreat porta a Giffoni il suo roadshow 'Growing Our Sports Talents'

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