Be My Sunshine anticipazioni dal 27 luglio al 2 agosto | Poyraz e Haziran in crisi

Da movieplayer.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 27 luglio al 2 agosto, Poyraz e Haziran affrontano una crisi nella loro relazione. La settimana si svolge tra tensioni e interferenze esterne che complicano la loro situazione.

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Le anticipazioni di Be My Sunshine dal 27 luglio al 2 agosto raccontano una settimana decisiva per Poyraz e Haziran, alle prese con nuove difficoltà e interferenze. Sull'isola non mancheranno però dichiarazioni d'amore, delusioni e nuovi legami. Be My Sunshine è la commedia romantica turca ambientata sulla suggestiva isola di Kirlangiç (l'isola delle rondini), dove l'incontro tra Haziran e Poyraz dà vita a una storia d'amore intensa e piena di ostacoli. Lei è una giovane donna abituata alla vita frenetica di Istanbul e al mondo della moda, mentre lui è profondamente legato alla sua isola, alle sue tradizioni e al boutique hotel di famiglia. Tra incomprensioni, segreti, vecchi rancori e interferenze esterne, il loro sentimento dovrà affrontare numerose prove. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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