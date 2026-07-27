Le anticipazioni di Be My Sunshine dal 27 luglio al 2 agosto raccontano una settimana decisiva per Poyraz e Haziran, alle prese con nuove difficoltà e interferenze. Sull'isola non mancheranno però dichiarazioni d'amore, delusioni e nuovi legami. Be My Sunshine è la commedia romantica turca ambientata sulla suggestiva isola di Kirlangiç (l'isola delle rondini), dove l'incontro tra Haziran e Poyraz dà vita a una storia d'amore intensa e piena di ostacoli. Lei è una giovane donna abituata alla vita frenetica di Istanbul e al mondo della moda, mentre lui è profondamente legato alla sua isola, alle sue tradizioni e al boutique hotel di famiglia. Tra incomprensioni, segreti, vecchi rancori e interferenze esterne, il loro sentimento dovrà affrontare numerose prove. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Be My Sunshine, anticipazioni dal 27 luglio al 2 agosto: Poyraz e Haziran in crisi

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