© US Mediaset Ancora nubi all’orizzonte nella complessa storia d’amore tra Haziran e Poyraz. Nei prossimi episodi di Be My Sunshine, complici le tensioni causate da Zeynep e Aliye, i due ragazzi si confrontano drammaticamente sul loro rapporto, che decidono così di interrompere. Qualche giorno più tardi, Haziran fa dunque sapere a Poyraz di avere ricevuto una proposta di lavoro a Tokyo e che sta per lasciare l’isola. Tuttavia, la ragazza spera che il suo amato le dica di non andare via. Maggiori info nelle trame che seguono. La prossima settimana, la dizi è in onda dal lunedì al venerdì alle 14.50 e il sabato e la domenica alle 14.20 circa. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Be My Sunshine, anticipazioni dal 27 luglio al 2 agosto 2026: Haziran riceve un’offerta di lavoro a Tokyo

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