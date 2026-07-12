Be My Sunshine anticipazioni dal 13 al 19 luglio 2026 | Poyraz e Haziran si allontanano

Dal 13 al 19 luglio 2026, Poyraz e Haziran si allontanano a causa di un nuovo ostacolo. I protagonisti affrontano difficoltà che li portano a prendere strade diverse, complicando la loro relazione. La storia si concentra sulle sfide che devono superare per riavvicinarsi. La serie continua a mostrare i momenti di tensione e i cambiamenti nelle dinamiche tra i personaggi principali.

© US Mediaset Un nuovo ostacolo da combattere attende Poyraz e Haziran nel corso dei prossimi episodi di Be My Sunshine. Oltre che con le intromissioni di Idil nel loro rapporto, i due innamorati sembrano arrivare ad un punto di non ritorno quando nonna Aliyse fa presente a Haziran che Poyraz non la perdonerà mai per tutti i guai che gli ha causato. Parole che danno il via ad una grossa crisi tra di loro. Maggiori info nelle trame che seguono. La prossima settimana, la dizi è in onda dal lunedì al venerdì alle 14.50 e il sabato e la domenica alle 14.20 circa. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset. Be My Sunshine, anticipazioni da lunedì 13 a domenica 19 luglio 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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BE MY SUNSHINE ANTICIPAZIONI: Idil SCOPRE LA VERITA' sull'incidente di Poyraz| Haziran VA Via

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