Basta con questo rumore sono le 3 di notte E viene aggredita dai ragazzini | violenza a Casette Verdini donna di 65 anni finisce all?ospedale

Da corriereadriatico.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna di 65 anni è stata aggredita da un gruppo di minorenni intorno alle 3 di notte tra sabato e domenica a Pollenza, nella frazione di Casette Verdini. La vittima aveva protestato contro il rumore e ha subito un'aggressione che le ha causato il ricovero in ospedale. L'episodio si è verificato in un contesto di disturbo della quiete pubblica, senza ulteriori dettagli su eventuali fermo o indagini in corso.

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POLLENZA Una donna aggredita da un gruppo di minorenni. L’episodio di violenza è avvenuto intorno alle 3, nella notte tra sabato e domenica a Pollenza, nella frazione di Casette Verdini. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, i ragazzini stavano disturbando i residenti parlando ad alta voce e scorrazzando con i motorini. A un certo punto una 65enne, svegliata dagli schiamazzi, si è affacciata alla finestra e ha chiesto di smetterla. Ma l’appello non ha sortito l’effetto sperato. La discussione A quel punto la donna sarebbe scesa in strada ed è nato un vivace battibecco. Alcuni dei minorenni avrebbero risposto in maniera poco garbata e la situazione è degenerata. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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