Aggredita in strada dall’ex mentre aveva il figlio in braccio | donna finisce in ospedale

Una donna è stata aggredita in strada dall’ex partner mentre aveva in braccio il figlio piccolo. Prima l’ha insultata e minacciata, poi l’ha colpita. La donna è finita in ospedale a seguito delle ferite riportate durante l’aggressione. L’incidente è avvenuto mentre la vittima si trovava con il bambino, che non è stato coinvolto nell’episodio. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Prima gli insulti e le minacce, poi l’aggressione in strada mentre teneva in braccio il figlio piccolo. È quanto è accaduto a Porto Empedocle, dove una donna è stata picchiata dall’ex compagno al culmine di un rapporto che, secondo quanto emerso, era già deteriorato da tempo. Alla base. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Il tentato rapimento: Ho visto mia figlia in pericolo e sono scattato, in quei momenti non pensi

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