incidente mortale nella notte donna di 65 anni perde la vita

Una donna di 65 anni è deceduta in seguito a un incidente verificatosi nella notte a Sorrento. L’incidente è avvenuto intorno all’una in via non specificata. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la donna. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Non sono state fornite ulteriori dettagli riguardo alle cause o alle circostanze dell’incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente mortale la scorsa notte a Sorrento. Intorno all’una, in via degli Aranci, si è verificato uno scontro tra un’auto guidata da un giovane e uno scooter sul guidato da un giovane e sul quale era seduta dietro una donna di 65 anni che aveva da poco terminato il lavoro in un locale della zona. Nello scontro, nonostante l’arrivo dell’autombulanza del 118, per la donna non c’è stato nulla fare, è morta sul colpo. Il conducente, di 20 anni, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni, in prognosi riservata. Illeso l’automobilista. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Sorrento, agli ordini del capitano Mario Gioia, per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e raccogliere le testimonianze di chi ha assistito alla drammatica scena. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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TERRIBILE SCHIANTO NELLA NOTTE, MUORE GIOVANE DONNA DI 33 ANNI | 04/12/2025

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