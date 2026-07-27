Backup e disaster recovery | perché salvare i dati non basta più

Le aziende e i servizi digitali devono andare oltre il semplice salvataggio dei dati. È fondamentale avere piani di ripresa e disaster recovery che permettano di recuperare rapidamente le informazioni in caso di perdita o incidente. La strategia non si limita a creare copie di sicurezza, ma include procedure precise per il ripristino rapido, garantendo continuità operativa e minimizzando i tempi di inattività.

Dalle copie di sicurezza ai piani di ripartenza: aziende, enti e servizi digitali devono sapere non solo dove conservare i dati, ma anche come recuperarli rapidamente.. Nel mondo digitale di oggi, i dati non sono più un semplice archivio. Sono una parte essenziale del funzionamento di aziende, enti pubblici, scuole, strutture sanitarie, sistemi di videosorveglianza e servizi connessi. Fatture, documenti, accessi, registrazioni, configurazioni di rete, immagini delle telecamere, applicazioni gestionali e servizi cloud dipendono tutti da una condizione fondamentale: la disponibilità continua delle informazioni. Per questo parlare di backup non basta più. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Disaster Recovery in 4 minuti

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