Recovery run | perché correre piano è la parte più importante del tuo allenamento

Le corse di recupero sono spesso considerate una perdita di tempo dai podisti, che tendono a evitarle preferendo allenamenti più intensi. Queste sessioni prevedono un ritmo molto lento e sono pensate per favorire il recupero muscolare e ridurre il rischio di infortuni. Nonostante siano spesso trascurate, rappresentano una componente fondamentale del piano di allenamento, aiutando a mantenere costante la progressione senza sovraccaricare il corpo. Molti atleti le inseriscono regolarmente nella loro routine per migliorare la performance complessiva.

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Esiste una frontiera della performance atletica che la ricerca ha iniziato a esplorare con rinnovato interesse negli ultimi anni: la durabilità. Non la velocità massima, non la VO2 max, ma la capacità di mantenere il proprio ritmo gara anche quando la fatica si accumula, quando le gambe pesano e il corpo chiede di rallentare. Uno studio presentato all'American Physiology Summit di Minneapolis suggerisce che allenarsi deliberatamente nel caldo potrebbe essere uno strumento efficace proprio per sviluppare questa qualità. La durabilità è una misura emergente nel campo della fisiologia dell'esercizio. I ricercatori la calcolano confrontando la prestazione di un atleta in condizioni di riposo ottimale con quella ottenuta dopo uno sforzo prolungato e affaticante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Recovery run: perché correre piano è la parte più importante del tuo allenamento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Most Runners Underestimate Their Marathon Fuel Needs Sullo stesso argomento Labor Day Recovery Starts Here: LiberNovo Omni Redefines Work & Recovery with Dynamic ErgonomicsCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE HONG KONG, April 28, 2026 /PRNewswire/ — As International Workers’ Day approaches, the definition of labor... Leggi anche: La guerra dell'acqua: perché per i paesi del Golfo è più importante del petrolio