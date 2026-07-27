Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che, tra le altre cose, stabilisce che i minori tra 14 e 18 anni sono presumibilmente imputabili, a meno che non venga fornita prova contraria in tribunale. Da oggi, quindi, un ragazzo di quella fascia di età si considera capace di intendere e di volere di default, a meno di dimostrare il contrario. La normativa modifica le modalità di valutazione della responsabilità penale dei minori.

Giovedì 23 luglio il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che rovescia l’onere della prova sull’imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni: da oggi, salvo prova contraria da fornire in giudizio, un ragazzo di quell’età si presume capace di intendere e di volere. Il governo l’ha presentato come il tassello finale di un percorso avviato nel 2023 con il decreto Caivano. Vale la pena distinguere subito due piani, perché nel dibattito italiano tendono a fondersi fino a diventare indistinguibili: il contenuto tecnico della norma, e la narrativa con cui viene comunicata al Paese. Sul primo piano, la misura è meno radicale di come viene percepita. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Baby gang, imputabilità e due tifoserie. Perché guardare alle best practice internazionali

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Baby gang, violenza e rapine da parte dei minori. Ne ho parlato a Dritto e rovescio.

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