Prof aggrediti la città in mano alle baby gang
Due insegnanti sono stati aggrediti da alcuni giovani nel centro cittadino, suscitando preoccupazione tra residenti e autorità. L’incidente si è verificato in un'area frequentata da studenti e adulti, dove alcuni minorenni hanno coinvolto i docenti in un episodio di violenza. La notizia ha fatto il giro dei media locali, portando alla ribalta la crescita di comportamenti aggressivi tra i più giovani. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e chiarire l’accaduto.
"La nostra solidarietà va innanzi tutto ai docenti aggrediti da alcuni membri di una presunta baby gang. Ormai non si contano più episodi di questo genere - e non solo in città ma anche in provincia - che denotano un progressivo aumento della violenza da parte di giovani spesso minorenni, per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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Parma: due docenti aggrediti da baby gang, il sindacato: si muova la ProcuraDue professori sono stati dapprima accerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del parco Falcone e Borsellino a Parma.