Prof aggrediti la città in mano alle baby gang

Due insegnanti sono stati aggrediti da alcuni giovani nel centro cittadino, suscitando preoccupazione tra residenti e autorità. L’incidente si è verificato in un'area frequentata da studenti e adulti, dove alcuni minorenni hanno coinvolto i docenti in un episodio di violenza. La notizia ha fatto il giro dei media locali, portando alla ribalta la crescita di comportamenti aggressivi tra i più giovani. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e chiarire l’accaduto.

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