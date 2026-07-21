Contrasto alle baby gang Scattano tredici denunce
Nelle ultime due settimane, le forze di polizia hanno effettuato numerosi controlli nelle aree più a rischio, denunciando in totale tredici persone. Le operazioni hanno coinvolto pattuglie nelle zone frequentate dai giovani, con verifiche di identità e controlli su veicoli e luoghi pubblici. Le denunce riguardano principalmente comportamenti ritenuti pericolosi o illegali, e le attività sono state pianificate per contrastare i fenomeni di violenza e vandalismo attribuiti alle baby gang.
Un consuntivo robusto a riassumere le intense attività di controllo da parte degli agenti di Mobile nelle ultime due settimane. La riprova? Il bilancio reso noto da parte della questura di Prato: nelle prime due settimane di luglio, 337 soggetti identificati (212 stranieri); 13 denunce; tre perquisizioni; controlli a tappeto a sale giochi, attività commerciali, luoghi di movida; un coltello sequestrato oltre a dosi di cocaina, ketamina e cannabinoidi. Interventi sul territorio che si inseriscono nell’ottica della maxi operazione nazionale da parte della Polizia di Stato nel contrasto alle baby gang e criminalità giovanile in 44 province del territorio nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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