contrasto alle baby gang scattano tredici denunce

Notizia in breve

Nelle ultime due settimane, le forze di polizia hanno effettuato numerosi controlli nelle aree più a rischio, denunciando in totale tredici persone. Le operazioni hanno coinvolto pattuglie nelle zone frequentate dai giovani, con verifiche di identità e controlli su veicoli e luoghi pubblici. Le denunce riguardano principalmente comportamenti ritenuti pericolosi o illegali, e le attività sono state pianificate per contrastare i fenomeni di violenza e vandalismo attribuiti alle baby gang.