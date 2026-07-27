Sono iniziati i lavori di riqualificazione del centro sportivo polivalente a Capezzano. La procedura riguarda un intervento volto a rinnovare le strutture sportive del quartiere, considerato una priorità dall’amministrazione comunale sin dal suo insediamento. La fase di avvio è stata annunciata come un passo importante per migliorare le infrastrutture del nuovo quartiere di Pellezzano. Nessuna data precisa è stata comunicata per il completamento dei lavori.

Tempo di lettura: 2 minuti “Con l’avvio di questo intervento si compie un ulteriore passo verso la riqualificazione di questo nuovo quartiere di Pellezzano, che è stato tra le priorità di questa amministrazione comunale fin dal primo giorno di insediamento”. Con queste parole, il sindaco di Pellezzano Francesco Morra ha avviato questa mattina, lunedì 27 luglio 2026, in via De Gasperi alla frazione Capezzano, la posa della prima pietra del nuovo Centro Sportivo Polivalente di Pellezzano. L’apertura del cantiere dà seguito a un intervento che punta a trasformare l’area in uno spazio moderno dedicato allo sport, alle famiglie e all’aggregazione, con una visione che guarda alla crescita sociale del territorio e di un rione che non deve essere solo residenziale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avvio lavori al Centro sportivo polivalente di Capezzano

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