Rete ciclabile tra mare scuole e centro sportivo | al via i lavori notturni di asfaltatura sulla statale Adriatica

Da riminitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella città, sono iniziati i lavori notturni di asfaltatura sulla statale Adriatica per la realizzazione di una nuova rete ciclabile. L’intervento mira a collegare in modo più diretto la zona mare con il centro sportivo e le scuole, favorendo la mobilità sostenibile. Le operazioni sono state avviate senza interruzioni durante le ore notturne, con l’obiettivo di minimizzare eventuali disagi al traffico e ai residenti. La progettazione si inserisce in un piano più ampio di miglioramento delle infrastrutture dedicate alla mobilità ciclabile.

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Proseguono a Riccione i lavori per la realizzazione della nuova rete ciclabile destinata a unire strategicamente la zona mare con il cuore sportivo e scolastico della città. In questa fase dell’intervento, a partire dalla giornata del 22 maggio, inizieranno i lavori di rifacimento del tappetino. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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