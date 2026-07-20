proseguono i lavori per il nuovo impianto sportivo polivalente di montecchio

Notizia in breve

I lavori per il nuovo impianto sportivo polivalente di Montecchio sono in corso e continuano secondo il cronoprogramma stabilito. Le attività di costruzione procedono senza interruzioni e rispettano le tempistiche previste. L’intervento riguarda la realizzazione di una struttura destinata a diverse discipline sportive. Non sono state segnalate variazioni o ritardi nelle fasi di lavoro. La realizzazione dell’impianto è prevista completarsi nei tempi stabiliti.