Proseguono i lavori per il nuovo impianto sportivo polivalente di Montecchio
I lavori per il nuovo impianto sportivo polivalente di Montecchio sono in corso e continuano secondo il cronoprogramma stabilito. Le attività di costruzione procedono senza interruzioni e rispettano le tempistiche previste. L’intervento riguarda la realizzazione di una struttura destinata a diverse discipline sportive. Non sono state segnalate variazioni o ritardi nelle fasi di lavoro. La realizzazione dell’impianto è prevista completarsi nei tempi stabiliti.
Arezzo, 20 luglio 2026 – Proseguono i lavori per il nuovo impianto sportivo polivalente di Montecchi o. Proseguono senza sosta e nel rispetto del cronoprogramma i lavori per la realizzazione del nuovo impianto sportivo polivalente di Montecchio. Positivo il sopralluogo dei tecnici del Dipartimento per lo Sport. Un importante traguardo è stato tagliato in queste ore con il completamento della posa dei ferri di armatura e il getto delle fondamenta dei futuri spogliatoi, una delle strutture chiave del complesso. A confermare la qualità degli interventi e il rispetto del cronoprogramma è stato il sopralluogo ufficiale avvenuto nella giornata di mercoledì 15 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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