Pedro Pascal ha spiegato il rapporto tra Reed Richards e il Dottor Destino nel film Avengers: Doomsday, affermando che ciascuno è responsabile delle proprie scelte. Pascal ha descritto come Mr. Fantastic interagisca con il personaggio di Victor Von Doom e come concepisca la sua trasformazione. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sull'importanza delle decisioni individuali nella trama e sui legami tra i due personaggi.

Pedro Pascal parla del legame tra Reed Richards e il Dottor Destino in Avengers: Doomsday, spiegando come Mr. Fantastic interagisca e concepisca la trasformazione del personaggio di Victor Von Doom. Il debutto del Dottor Destino nel Marvel Cinematic Universe porterà inevitabilmente al confronto con il suo storico rivale, Reed Richards. Durante il San Diego Comic-Con 2026, Pedro Pascal ha raccontato come il leader dei Fantastici Quattro vivrà il rapporto con il personaggio interpretato da Robert Downey Jr. in Avengers: Doomsday. "Gli intellettuali sanno che ognuno è responsabile di sé stesso" Intervistato insieme al resto del cast da Entertainment Weekly, Pedro Pascal ha chiarito che Reed Richards non ritiene di avere alcuna responsabilità per le azioni di Victor Von Doom. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, Pedro Pascal e il rapporto con Doom: "Ognuno è responsabile delle proprie scelte"

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