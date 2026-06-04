Un coffee shop promozionale a Londra dedicato a Avengers: Doomsday potrebbe aver svelato dettagli sull’origine di Doctor Doom. La presenza di elementi narrativi nel locale ha attirato l’attenzione degli appassionati, che ipotizzano possano essere stati rivelati aspetti della storia del personaggio. La promozione ha suscitato curiosità tra i fan, che ora attendono eventuali conferme ufficiali sui collegamenti tra il locale e la trama del film.

Un semplice coffee shop promozionale allestito a Londra per Avengers: Doomsday potrebbe aver rivelato molto più del previsto. Tra nomi di bevande e riferimenti apparentemente innocui, Marvel sembra aver disseminato indizi che raccontano già il passato di Doctor Doom. A Londra, un piccolo evento promozionale dedicato ad Avengers: Doomsday ha attirato l'attenzione dei fan più curiosi. Dietro una tazza di caffè, infatti, potrebbe nascondersi il primo vero ritratto del nuovo Doctor Doom interpretato da Robert Downey Jr. Un bar a tema Doom che racconta più di quanto sembri Quando è comparso il pop-up store londinese ribattezzato Dom Latveria Coffee, molti fan hanno reagito con una certa delusione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, Marvel potrebbe aver svelato l'origine di Doctor Doom con un coffee shop

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Avengers Doomsday Trailer – Doctor Doom vs The Council of Kangs

Notizie e thread social correlati

Avengers: Doomsday, Steve Rogers e Thor contro Doctor Doom? Cosa rivela la nuova sinossiUna nuova sinossi proveniente dal Giappone offre alcune anticipazioni su ciò che arriverà al cinema a partire dal 16 dicembre.

Avengers: Doomsday, il trailer scuote il CinemaCon e svela Doctor Doom, quando potremo vederlo?Durante il CinemaCon, i Marvel Studios hanno presentato il primo trailer completo di \

Temi più discussi: Avengers: Doomsday, il segreto sul ritorno di Spider-Man Tobey Maguire presto svelato?; Un gigantesco leak potrebbe aver svelato tutta la trama di Avengers: Doomsday; Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr promette: 'Riguadagneremo la fiducia dei fan Marvel'; Avengers: Doomsday sarà la 'Fase 0' del MCU: i Russo a tutto spiano sul film Marvel.

I Russo Brothers rivelano che il costume di RDJ 'Doomsday' è il preferito dell'MCU, 'Consegna sulle cose più fantastiche' su Doctor Doom reddit

Avengers: Doomsday, i fratelli Russo mostrano il simbolo di Latveria e alimentano l’attesa per il trailerL’attesa per Avengers: Doomsday continua a crescere e un nuovo indizio condiviso dai fratelli Russo potrebbe aver anticipato qualcosa di importante sul futuro del Marvel Cinematic Universe. Anthony e ... cinefilos.it

Avengers: Doomsday, il Doctor Doom di Robert Downey Jr. potrebbe affrontare Thanos in una scena iconicaUn nuovo rumor anticipa che i Marvel Studios vogliono riprodurre in Avengers: Doomsday una delle sequenze più memorabili di Secret Wars, con il Doctor Doom che mostra tutta la sua potenza contro ... movieplayer.it