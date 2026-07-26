Avengers | Doomsday | il nuovo filmato del Comic-Con offre un primo sguardo al passato di Victor Von Doom

Al San Diego Comic-Con sono stati mostrati nuovi spezzoni di Avengers: Doomsday, con un primo sguardo al passato di Victor Von Doom. Il filmato include scene con il personaggio interpretato da Robert Downey Jr. e rivela dettagli sulla sua storia precedente. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui contenuti specifici delle immagini o sulla trama.

I Marvel Studios mostrano al San Diego Comic-Con nuove scene di Avengers: Doomsday, offrendo il primo sguardo al passato del Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr. I Marvel Studios hanno portato Avengers: Doomsday al centro del San Diego Comic-Con 2026 con un nuovo filmato esclusivo che, pur senza essere ancora stato diffuso online, ha regalato ai presenti alcuni indizi fondamentali sul Dottor Destino di Robert Downey Jr., svelando un villain molto più complesso e potente di quanto immaginato finora. Victor Von Doom era un uomo molto diverso Dopo il trailer pubblicato nei giorni scorsi, il nuovo footage sposta l'attenzione sul passato di Victor Von Doom, suggerendo che il grande antagonista della Saga del Multiverso non sia sempre stato il tiranno che i fan conoscono. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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