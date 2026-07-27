Autonomia cresce il fronte del ?No? | nuove adesioni degli amministratori comunali 260 firme

Crescono le adesioni contro l’Autonomia differenziata tra amministratori comunali pugliesi, con 260 firme raccolte. Tra i firmatari ci sono sindaci e amministratori di Potenza, Matera, Salerno e altri centri del Mezzogiorno. La maggioranza si oppone alle pre-intese sulla riforma, sostenendo la posizione di Decaro e altri esponenti. La mobilitazione si espande con nuovi sottoscrittori provenienti da diverse province del Sud Italia.

Si allarga il fronte di sindaci e amministratori comunali pugliesi accanto a Decaro e contrari alle pre-intese dell’Autonomia differenziata. E arrivano anche le firme di colleghi dalle provincie di Potenza, Matera e Salerno e da altre città e cittadine del Mezzogiorno. E già nei prossimi giorni si cominceranno a discutere le mozioni nei consigli comunali. Sono arrivate a oltre 260 le sottoscrizioni all’appello - rivolto a governo e Parlamento - innescato dalle preoccupazioni del governatore pugliese, il quale teme che tramite gli accordi di indirizzo sottoscritti dall’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni con le quattro Regioni del Nord, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, possa rientrare dalla finestra la riforma sostanzialmente demolita dalla sentenza della Corte Costituzionale 1922024. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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