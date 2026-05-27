Nuove regole per la comunicazione del domicilio digitale Pec degli amministratori di società

Dal 31 ottobre 2025, con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 1592025, sono state aggiornate le norme riguardanti la comunicazione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società al Registro delle Imprese. La modifica riguarda l’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità o le tempistiche. La Camera di commercio di Agrigento ha reso noto il cambiamento attraverso una comunicazione ufficiale.

La Camera di commercio di Agrigento informa che con l’articolo 13 del Decreto Legge n. 159 del 2025, entrato in vigore il 31 ottobre 2025, cambiano le regole sull’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale (PEC) da parte degli amministratori di società (modifica. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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