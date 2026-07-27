auto berlino e parigi seguono la linea di roma fronte comune contro la cina

Berlino e Parigi stanno rafforzando le strategie sul settore automotive, seguendo l’esempio di Roma. Le due capitali europee stanno accelerando le iniziative legate alla legge europea sull’Industrial Accelerator Act, che mira a promuovere lo sviluppo industriale. Questa mossa si inserisce in un quadro più ampio di azioni coordinate contro la Cina nel settore automobilistico. Le decisioni sono state comunicate attraverso comunicati ufficiali e incontri tra le autorità dei tre paesi.

Berlino e Parigi stanno imprimendo un’accelerazione al dossier automotive, all’interno di un ragionamento complessivo sull’Industrial Accelerator Act, la legge europea di riferimento per l’accelerazione dell’industria. Di fatto, seguono i rilievi avanzati dal governo di Roma sia per rafforzare la competitività del settore automobilistico e salvaguardare i posti di lavoro di qualità, sia per contrastare gli alti prezzi dell’energia, la regolamentazione eccessiva e le interruzioni nelle catene di approvvigionamento, condite dalla concorrenza sleale cinese. Punto di partenza la consapevolezza, raggiunta però in ritardo, sull’appoggio a... 🔗 Leggi su Formiche.net

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