Meloni e Confindustria | fronte comune contro la burocrazia UE

Il governo ha annunciato un accordo con Confindustria per affrontare insieme la burocrazia dell’UE. La riforma dell’ETS, il sistema di scambio di emissioni, potrebbe incidere sui costi energetici delle imprese. Parallelamente, sono previste modifiche alla distribuzione delle risorse per finanziare sanità e scuola. Le decisioni riguardano anche la riallocazione di fondi europei, senza indicare specifici dettagli sui tempi o le modalità.

? Domande chiave Come influirà la riforma dell'ETS sui costi energetici delle imprese?. Quali risorse verranno riallocate per finanziare sanità e scuola?. Perché gli industriali propongono di ospitare piccoli reattori nucleari?. Come reagirà l'Europa alla richiesta di flessibilità sulla spesa energetica?.? In Breve Orsini propone riallocare 20 miliardi di euro tra crescita, sanità e scuola.. Produzione industriale in calo da 35 mesi secondo i dati di settore.. Conte e Schlein criticano l'accordo tra Meloni e Confindustria su salari e UE.. Industriali propongono piccoli reattori nucleari modulari nei distretti produttivi..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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La relazione del Presidente Emanuele Orsini

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