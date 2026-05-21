Secondo uno studio recente, le esportazioni di automobili tedesche verso la Cina sono diminuite del 40% nell’ultimo periodo, mentre la crescita del settore si è fermata. Berlino registra un calo significativo nelle vendite all’estero, e l’Europa nel suo complesso sembra non aver ancora trovato risposte efficaci a questa situazione. Nonostante la crisi, le grandi aziende tedesche continuano a fare pressione per impedire all’Unione europea di adottare misure di difesa nei confronti del mercato cinese.

Uno studio fotografa la crisi tedesca: -40% di export verso Pechino e crescita ferma. Eppure le multinazionali teutoniche premono per evitare che l’Ue si difenda dal Dragone. E l’Europarlamento sfodera dazi ridicoli. La produzione industriale tedesca è al 6% al di sotto del livello pre Covid. Dal 2021 al 2025 le esportazioni tedesche verso la Cina sono calate di oltre il 40% in rapporto al Pil. Il crollo della domanda netta di esportazioni ha tolto circa il 3% alla crescita tedesca dal 2023. In quello stesso 2021, circa 1,1 milioni di posti di lavoro in Germania dipendevano dalla domanda finale cinese, e da allora se ne sono persi almeno 400.000. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Cina sbaraglia il mercato dell’auto: Berlino affonda e l’Europa dorme

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