Aumenti prezzi della benzina stop in due mosse Il Governo studia un decreto-ponte | un intervento da 100 milioni di euro Tagli fino a 24 centesimi per il gasolio

Il governo sta valutando un decreto-ponte da 100 milioni di euro per bloccare l’aumento dei prezzi dei carburanti prima di agosto. Il provvedimento prevede tagli fino a 24 centesimi al litro sul gasolio e interventi in due fasi. La misura mira a contenere i rincari e calmierare i costi prima dell’esodo estivo. Non sono ancora stati annunciati i dettagli finali, ma si lavora per mettere in atto la strategia nel breve termine.

Roma, 27 luglio 2026 – Il Governo prepara un i ntervento in due tempi per fermare la corsa dei carburanti prima dell’esodo di agosto. La prima mossa dovrebbe arrivare già la prossima settimana con un decreto ponte concentrato soprattutto sul gasolio; la seconda, dopo i calcoli del ministero dell’Economia sull’ extragettito Iva di luglio, dovrebbe riattivare il meccanismo delle accise mobili. Palazzo Chigi vuole dare un segnale immediato a famiglie e imprese, ma il nodo resta quello delle coperture. A rendere urgente la decisione sono i prezzi rilevati dall’Osservatorio del Mimit: il diesel ha raggiunto in media 2,18 euro al litro sulla rete stradale, la benzina 1,98. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Meloni proroga il taglio delle accise: stop rincari carburanti fino al 1° maggio

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