Prezzi di benzina e diesel aumentano fino 10 centesimi dopo il rialzo delle accise | gasolio vicino ai 2 euro

I prezzi di benzina e diesel sono saliti fino a 10 centesimi al litro, con il gasolio che si avvicina ai 2 euro. Questa variazione segue il mancato rinnovo, deciso una settimana fa, del taglio delle accise sui carburanti. La tassa sui carburanti è aumentata di 6 centesimi, determinando un incremento immediato sui prezzi al dettaglio.

Una settimana fa, il 4 luglio, il governo Meloni ha deciso che non avrebbe rinnovato il taglio delle accise sui carburanti. Così, la tassa su benzina e diesel è risalita improvvisamente di 6 centesimi. Da allora il prezzo alla pompa è risalito. E, nel caso del gasolio, l'incremento ha già ampiamente superato quei 6 centesimi 'fisiologici': ora si riavvicina ai 2 euro al litro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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News - Benzina e diesel. Il governo proroga il taglio delle accise. Ma basta davvero 3/4/2026

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