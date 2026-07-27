Nel 2026, il costo complessivo di luce, gas e carburanti per famiglie e imprese potrebbe raggiungere quasi 29 miliardi di euro. I prezzi di energia elettrica, gas e carburanti sono in aumento e continuano a influenzare i bilanci economici.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il rincaro dei prezzi di energia elettrica, gas e carburanti continua a pesare sull’economia italiana. Secondo le elaborazioni della CGIA di Mestre e del Codacons, se le quotazioni delle materie prime resteranno sugli attuali livelli fino alla fine del 2026, famiglie e imprese dovranno sostenere quasi 29 miliardi di euro di costi aggiuntivi. Un impatto che interessa sia i consumatori sia il sistema produttivo nazionale, con effetti particolarmente rilevanti durante il periodo estivo. Il conflitto in Medio Oriente continua a influenzare i prezzi. Le tensioni internazionali nell’area del Golfo Persico continuano a riflettersi sui mercati energetici globali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Aumenti di luce, gas e carburanti: nel 2026 il conto per famiglie e imprese sfiora i 29 miliardi di euro

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