Luce gas e carburanti | la guerra in Iran costa 29 miliardi alle famiglie italiane

Le famiglie e le imprese italiane devono affrontare un incremento di circa 29 miliardi di euro quest'anno a causa dei rincari di luce, gas e carburanti. Questa cifra deriva dall'aumento dei costi energetici legato allo choc provocato dal conflitto in Medio Oriente. I prezzi delle utenze e dei carburanti sono saliti in modo significativo, incidendo sui bilanci di privati e aziende nel corso dei mesi.

(Adnkronos) – Ammonta a quasi 29 miliardi di euro il conto che famiglie e imprese italiane dovranno sostenere quest’anno per far fronte ai rincari di luce, gas e carburanti per lo choc energetico dovuto alla guerra in Medio Oriente. E' la stima dell'Ufficio studi della Cgia. La fetta più pesante riguarda benzina e diesel, con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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