Negli ultimi mesi, i prezzi di carburanti, luce e gas sono cresciuti di circa 29 miliardi di euro, a causa delle tensioni legate alla guerra in Iran. Le chiusure dello Stretto di Hormuz, via cruciale per il transito del petrolio mondiale, hanno contribuito ad aumentare i costi dell’energia. Le regioni più colpite sono quelle che dipendono maggiormente dalle forniture provenienti da aree interessate dal conflitto.

Le continue chiusure dello Stretto di Hormuz, attraverso cui transita circa un quinto del petrolio mondiale, hanno fatto aumentare a dismisura i costi dell’energia. Secondo le stime dell’ Ufficio studi della Cgia Mestre, nel 2026 famiglie e imprese italiane dovranno sostenere quasi 29 miliardi di euro di extra costi per benzina, gasolio, luce e gas rispetto all’anno precedente. L’aumento complessivo si attesta al 16%. Il conto si scarica in modo disomogeneo sul territorio nazionale: il Nord paga di più in valore assoluto, il Sud in percentuale. Le spese maggiori sono benzina e diesel. La voce più pesante è quella dei carburanti. Con il prezzo di benzina e diesel stabilmente attorno ai 2 euro al litro, la Cgia stima un aggravio di 13,6 miliardi di euro rispetto al 2025, pari a un incremento del 20,4%.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Aumenti su carburanti, luce e gas da 29 miliardi per la guerra in Iran: le regioni più colpite

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