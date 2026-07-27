Emma Roberts ha sposato Cody John in una residenza privata in Idaho. La cerimonia, semplice e romantica, si è svolta dopo quattro anni di relazione. Cody John, attore californiano nato nel 1989, ha lavorato principalmente in serie TV e cinema indipendente. La coppia ha scelto di mantenere la privacy, senza dettagli su eventuali ospiti o altre modalità dell’evento.

E mma Roberts ha sposato l’attore Cody John in una residenza privata in Idaho. La nipote di Julia Roberts ha detto sì dopo quattro anni di relazione. Un matrimonio dal gusto romantico e senza eccessi, perfettamente in linea con la discrezione che ha sempre caratterizzato la coppia. C’è Julia Roberts, la zia più famosa d’America. C’è Rhodes, il figlio di Emma Roberts, che accompagna la madre all’altare. Una cerimonia intima, riservata ed elegante. Ma chi è davvero l’uomo che ha conquistato l’attrice di American Horror Story, e come è nata la loro storia? Emma Roberts, nipote d’arte e ultima reginetta dell’horror. guarda le foto Chi è Cody John. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Attore californiano classe 1989, Cody John ha costruito la sua carriera tra serie tv e cinema indipendente. Tutto sull'amore e il matrimonio con Emma Roberts

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