La premier ha chiesto scuse dopo le dichiarazioni della segretaria del Pd, Elly Schlein, riguardo al caso Ranucci. Schlein aveva fatto commenti pubblici davanti a un pubblico internazionale, criticando il governo e l’Italia. Meloni ha risposto sui social, sostenendo che chi ha fatto queste affermazioni non può negare i fatti. La discussione si è concentrata sulle parole pronunciate in un contesto internazionale.

Giorgia Meloni, ha commentato sui social le parole della segretaria del Pd, Elly Schlein, sul caso Ranucci. “Chi ha scelto di gettare ombre sul Governo e sull’Italia, addirittura davanti a una platea internazionale, oggi non dovrebbe negare l’evidenza. Dovrebbe semplicemente chiedere scusa. 18 ottobre 2025. Davanti al congresso del Pse ad Amsterdam, Elly Schlein dichiarava: ‘Voglio esprimere la mia solidarietà a Sigfrido Ranucci, perché ieri è stata trovata una bomba davanti a casa sua. La democrazia è a rischio, la libertà di espressione è a rischio quando l’estrema destra è al governo’. 27 luglio 2026. In una trasmissione TV, la stessa... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attentato Ranucci, scontro Meloni-Schlein. La premier: “Si scusi”

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