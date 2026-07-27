Una donna polacca di 65 anni è stata uccisa nell’attentato avvenuto sabato durante il Pride di Berlino. Le sue condizioni sono state descritte come peggiorate, mentre gli altri feriti stanno migliorando e nessuno si trova in pericolo di vita. La notizia è stata diffusa questa mattina dal quotidiano tedesco Bild, citando fonti diplomatiche. L’attacco ha coinvolto diverse persone e sono in corso le indagini per chiarire i dettagli dell’evento.

Aveva 65 anni ed era originaria della Polonia uccisa nell’attentato di sabato al Pride di Berlino. Lo ha anticipato questa mattina il quotidiano tedesco Bild ndo fonti diplomatiche. La notizia è stata confermata poi anche di sindaco di Berlino, Kai Wegner, e dal ministero degli Esteri di Varsavia. “Sono scioccato e profondamente rattristato”, ha scritto il portavoce del ministero, Maciej Wewior, su X. La vittima proveniva da Varsavia e si trovava nella capitale tedesca con la figlia (rimasta ferita nell’attacco) per partecipare insieme a lei alla manifestazione per i diritti lgbt. Intanto, le condizioni delle altre persone ferite dell’attacco del giovane Abdoul Ballout, che si è scagliato con il suo van sulla folla, stanno migliorando. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attentato al Pride di Berlino, la vittima è una donna polacca di 65 anni. Migliorano le condizioni degli altri feriti, nessuno in pericolo di vita

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Attentato a Berlino, chi è il presunto killer 21enne: «Legato ad ambienti islamisti»

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