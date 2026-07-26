Un furgone ha investito la folla durante il Pride di Berlino, provocando una donna uccisa e 29 feriti. Il presunto attentatore, un 21enne, è stato ucciso in un blitz delle forze dell’ordine avvenuto nel quartiere di Spandau. Un secondo uomo è stato fermato. La polizia ha confermato che l’individuazione del sospetto è avvenuta alle 18 in una colonia di orti urbani.

È morto Abdul Ballout, il 21enne indicato come presunto autore dell'attacco con il furgone al Gay Pride di Berlino. La conferma è arrivata dalla polizia di Berlino: gli agenti lo hanno individuato intorno alle 18 in una colonia di orti urbani nel quartiere di Spandau. Secondo il resoconto della polizia il giovane sarebbe andato incontro agli agenti con un'arma da taglio e le forze speciali avrebbero aperto il fuoco; il presunto attentatore è morto sul posto nonostante i tentativi di rianimazione. Il blitz nella colonia di orti L'operazione è scattata in una colonia di orti nella zona della Ruhlebener Straße, a Spandau, al termine di una giornata di caccia all'uomo su scala nazionale. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Furgone sulla folla al Pride di Berlino, una donna uccisa e 29 feriti. Morto in un blitz il presunto attentatore, fermato un secondo uomo

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Auto sulla folla al Pride di Berlino, media: Polizia fa irruzione, morto il sospettato

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