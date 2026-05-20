Modena migliorano le condizioni di alcuni feriti Ancora grave la donna amputata
Le condizioni di alcuni dei feriti ricoverati all'ospedale Maggiore di Bologna sono in miglioramento rispetto a sabato scorso, giorno dell'incidente in cui un'auto ha investito un gruppo di persone. Tra i pazienti ci sono diverse persone con vari livelli di gravità, mentre una donna, rimasta amputata, continua a essere in condizioni critiche. L’incidente ha coinvolto un 31enne, che ha travolto i presenti con il veicolo, e le autorità stanno ancora seguendo gli sviluppi delle indagini.
Non sono passate in secondo piano le condizioni cliniche dei pazienti ricoverati all'ospedale Maggiore di Bologna, dopo che sabato scorso il 31enne Salim El Koudri le ha falciate con l'auto. Lo stato di un uomo e una donna, entrambi di 55 anni, seppur "complesse, lentamente migliorano". Dunque "continuano a essere costantemente monitorate le evoluzioni e le prognosi restano ancora riservate", si legge in una nota. Riguardo invece ai pazienti ricoverati all'ospedale civile di Baggiovara (Modena), una donna di 69 anni continua nel suo percorso "lieve ma costante di miglioramento che rafforza la possibilità nei prossimi giorni di rientro in patria", cioè in Germania. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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