Modena migliorano le condizioni di alcuni feriti Ancora grave la donna amputata

Le condizioni di alcuni dei feriti ricoverati all'ospedale Maggiore di Bologna sono in miglioramento rispetto a sabato scorso, giorno dell'incidente in cui un'auto ha investito un gruppo di persone. Tra i pazienti ci sono diverse persone con vari livelli di gravità, mentre una donna, rimasta amputata, continua a essere in condizioni critiche. L’incidente ha coinvolto un 31enne, che ha travolto i presenti con il veicolo, e le autorità stanno ancora seguendo gli sviluppi delle indagini.

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