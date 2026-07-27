Giorgia Meloni ha chiesto pubblicamente a Elly Schlein di scusarsi dopo le dichiarazioni sull’attentato a Sigfrido Ranucci. La premier ha accusato l’esponente politica di aver creato un clima di tensione e ha affermato che le parole di Schlein gettano ombre sul governo. La richiesta di scuse è arrivata durante un intervento pubblico, mentre non ci sono stati ulteriori comunicati ufficiali da entrambe le parti.

Giorgia Meloni chiama Elly Schlein a rispondere delle parole sull’attentato a Sigfrido Ranucci ed esige delle scuse. La presidente del Consiglio attacca all’improvviso la segretaria Pd sui social, in un post con cui le chiede conto delle allusioni che avrebbe fatto subito dopo la notizia della bomba esplosa davanti casa del conduttore di Report, relative alle responsabilità del governo per la creazione di un clima antidemocratico. L’attacco di Giorgia Meloni L’attacco di Giorgia Meloni arriva mentre si gonfia sempre più la bufera politica sui rapporti tra il conduttore di Report e il presunto mandante dell’attentato, Valter Lavitola. Sui... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Giorgia Meloni.

© Virgilio.it - Attentato a Sigfrido Ranucci, Giorgia Meloni attacca Elly Schlein e pretende le scuse: "Ombre sul governo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dopo attentato a Sigfrido Ranucci, Elly Schlein si è recata allestero a gettare ombre sul Governo.

Notizie e thread social correlati

Meloni inchioda Schlein sul caso Ranucci: “Ha gettato ombre sul Governo, ora chieda scusa”Giorgia Meloni ha accusato Elly Schlein di aver gettato ombre sul Governo riguardo alla vicenda della bomba scoppiata nel ottobre 2025 davanti alla...

Caso Ranucci, Meloni contro Schlein: «Gettò ombre sul governo, ora chieda scusa»La premier ha accusato la leader del Partito Democratico di aver gettato ombre sul governo con le sue dichiarazioni dopo l’attentato a un conduttore...

Temi più discussi: Attentato a Sigfrido Ranucci, il Riesame conferma gli arresti e l’aggravante del metodo mafioso per i quattro indagati; 1mattina News 2025/26 - Attentato a Ranucci, confermato il metodo mafioso - 23/07/2026 - Video; Attentato a Sigfrido Ranucci, il riesame conferma il carcere e l'aggravante mafiosa; Attentato a Ranucci, Lavitola: Sigfrido è un amico, mi ha aiutato. Adesso non parlo più.

Gasparri e l’attentato d’amore di Lavitola a Ranucci: Troppe macchie sulla camicia di Sigfrido, Report è sopravvissuto a Gabanelli… l'intervista di @aldotorchiaro a @gasparripdl x.com

Sigfrido Ranucci's assassination attempt: Meloni and Schlein exchange blows: What happened?Meloni e Schlein si confrontano a distanza sul caso Ranucci: la premier accusa il Pd di aver alimentato sospetti sul governo, mentre la leader dem chiarisce il significato delle sue parole sulla liber ... notizie.it

Rai sospende repliche estive di Report: Scelta per tutelare brand e redazione. Ranucci: Decisione sconcertante reddit

Attentato a Sigfrido Ranucci, botta e risposta tra Meloni e Schlein: cos'è successoMeloni e Schlein si confrontano a distanza sul caso Ranucci: la premier accusa il Pd di aver alimentato sospetti sul governo, mentre la leader dem chiarisce il significato delle sue parole sulla liber ... notizie.it