Attentato a Berlino la follia dell' attivista sul killer | Spero sia bianco e cristiano…

Da liberoquotidiano.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un attivista ha dichiarato di sperare che il responsabile dell’attentato a Berlino fosse bianco e cristiano, commentando le recenti azioni violente durante eventi come il Gay Pride. L’attacco, attribuito a un attentatore islamico, ha coinvolto anche un episodio simile a Parigi. La discussione pubblica si è concentrata sulle minacce rappresentate dal fanatismo islamico, che continua a essere al centro di attenzione dopo gli episodi di violenza verificatisi in Europa.

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L' attentato islamico al Gay Pride di Berlino - e di conseguenza, anche l'ultimo andato in scena a Parigi - non ci ha insegnato niente. La sinistra, quella più ideologica ed estremista, non riesce a capire che la minaccia del fanatismo islamico è più seria che mai. C'è chi, come Ilaria Salis, nel commentare la tragedia tedesca non nomina mai la religione di Maometto e, invece, tira in ballo l'estrema destra e l'antifascimo. Ma c'è anche chi si sarebbe augurato che l'attentatore non fosse un pericoloso islamico, bensì un uomo bianco eterosessuale. Eccolo qui il declino dell'Occidente. "Quello che mi ha scioccato è stato che la prima cosa che ho pensato è stata: spero che non sia un immigrato, spero che sia una persona bianca cristiana, ma non era così", le parole di un'attivista il giorno dopo l'attentato di Berlino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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