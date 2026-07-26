Attentato a Berlino ucciso il killer dopo irruzione La ricostruzione | il van bianco sulla folla l' attacco con coltello e machete e poi la fuga

Da ilmessaggero.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo armato di coltello e machete ha attaccato la folla a Berlino, poi è fuggito con un van bianco. La polizia ha fatto irruzione in un capanno da giardino e ha ucciso il sospetto. Secondo il quotidiano Bild, il presunto autore dell’attacco, identificato come Abdul Ballout, è morto durante l’intervento. L’attacco ha causato diverse ferite prima della sua scomparsa. Non ci sono altri dettagli sui feriti o sulle motivazioni dell’attacco.

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Secondo le informazioni fornite dal quotidiano Bild, il presunto autore della corsa in auto a Berlino Abdul Ballout è morto. La polizia ha fatto irruzione in un capanno da giardino nel. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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