Un uomo armato di coltello e machete ha attaccato la folla a Berlino, poi è fuggito con un van bianco. La polizia ha fatto irruzione in un capanno da giardino e ha ucciso il sospetto. Secondo il quotidiano Bild, il presunto autore dell’attacco, identificato come Abdul Ballout, è morto durante l’intervento. L’attacco ha causato diverse ferite prima della sua scomparsa. Non ci sono altri dettagli sui feriti o sulle motivazioni dell’attacco.

Secondo le informazioni fornite dal quotidiano Bild, il presunto autore della corsa in auto a Berlino Abdul Ballout è morto. La polizia ha fatto irruzione in un capanno da giardino nel. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Attentato a Berlino, ucciso il killer dopo irruzione. La ricostruzione: il van bianco sulla folla, l'attacco con coltello e machete e poi la fuga

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Attentato a Berlino, la ricostruzione: il van bianco sulla folla, l'attacco con coltello e machete e poi la fugaSabato 25 luglio, alle 22, a Berlino si è verificato un attacco che ha coinvolto un furgone bianco che ha investito la folla durante un evento del...

Attentato a Berlino, arrestato presunto passeggero del van che si è lanciato contro la follaUn furgone ha investito la folla nel parco di Tiergarten durante il Pride, causando un morto e 16 feriti, di cui tre gravi.

Temi più discussi: Media: ucciso il presunto attentatore del Pride di Berlino; Un colpo di pistola e il rogo: il giallo del giornalista ucciso; Attentato a Berlino, furgone sulla folla durante il Pride. Identificato un sospettato: Abdul B. è armato e pericoloso; In Francia riconosciuta l’aggravante dell’attacco contro la razza bianca per l’accoltellamento di Thomas Perotto.

Secondo l’emittente Rbb, il sospettato dell’attentato al Pride di Berlino sarebbe stato ucciso a colpi di pistola durante un’operazione di polizia. La diretta su Repubblica #rep x.com

Attentato terroristico a Berlino reddit

Attentato di Berlino, diffuse foto e info del sospettato: chi èIn base a quanto riferito dalla polizia locale ad essere sospettato è il ventunenne Abdul B. L'uomo viene descritto di corporatura snella, circa 1,90 metri di altezza, capelli neri, felpa nera con ... tg24.sky.it

Berlino, furgone su folla al Pride. Ministro Interno: Non si escludono altri attentatiLeggi su Sky TG24 l'articolo Furgone sulla folla a Berlino, la polizia cerca un sospetto: 'Forse aveva dei complici' ... tg24.sky.it