Sabato 25 luglio, alle 22, a Berlino si è verificato un attacco che ha coinvolto un furgone bianco che ha investito la folla durante un evento del Gay Pride, trasformando una giornata di festa in una scena di panico. Dopo l’impatto, sono stati segnalati un attacco con coltello e machete e la fuga dell’autore. La polizia sta indagando sull’accaduto, che ha causato diversi feriti.

Sono le 22 di sabato 25 luglio quando Berlino piomba del terrore. Un furgone bianco si scaglia tra la folla del Gay Pride. Quella che era una giornata festosa (caratterizzata da concerti, sfilate e musica) si tinge di nero. Un attentato. Sanguinoso. Gli inquirenti non hanno dubbi: dietro c'è l'ideologia islamista. «Tutto ciò che vediamo qui indica che si è trattato di un attacco terroristico islamista», ha affermato il ministro dell'Interno tedesco Alexander Dobrindt. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Attentato a Berlino, la ricostruzione: il van bianco sulla folla, l'attacco con coltello e machete e poi la fuga

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